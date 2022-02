Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ reist mit Mut im Gepäck zur Partie nach Berlin

Opladen Im Duell Erster gegen Zweiter wollen die Zweitliga-Basketballerinnen aus Opladen Revanche für das Hinspiel nehmen. Das Team von Trainerin Grit Schneider ist allerdings ersatzgeschwächt.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: Alba Berlin – BBZ Opladen (Frauen). Mehr Spitzenspiel geht nicht. Die Opladener Zweitliga-Basketballerinnen reisen am Samstag (Anwurf 19.30 Uhr) als Tabellenzweiter zum punktgleichen Liga-Primus in die Bundeshauptstadt. Beide Mannschaften befinden sich auf dem besten Weg Richtung Play-offs. Für das von Grit Schneider trainierte Team wird die Partie mit dem Spitzenreiter ein wichtiger Gradmesser.

„Wir freuen uns extrem auf diese Begegnung und wollen uns unbedingt für die Hinspielniederlage revanchieren“, betont die Übungsleiterin mit Blick auf das 64:70 im ersten Aufeinandertreffen vor einigen Monaten. Damals wurden die BBZ-Spielerinnen in der Anfangsphase regelrecht überrannt, boten zwar eine herausragende kämpferische Vorstellung, doch für Punkte reichte das am Ende nicht. Inzwischen hat sich das Alba-Team noch mit Steffi Grigoleit aus Braunschweig verstärkt und ist klarer Anwärter auf den Sprung in die Bundesliga. „Wir treten bei einer absoluten Spitzenmannschaft an und haben nur eine Chance, wenn wir maximal effektiv agieren“, betont Schneider.