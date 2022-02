Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ siegt trotz Mini-Kader im rheinischen Derby

Opladen Das dezimierte Team der Zweitliga-Basketballerinnen gibt sich bei den TG Neuss Tigers keine Blöße und erobert mit dem 62:42 Platz zwei zurück.

Bastekball, 2. Bundesliga Nord: TG Neuss Tigers – BBZ Opladen (Frauen) 42:62 (27:30). Beim Nachbarn in Neuss haben die Opladener Basketballerinnen allen Widrigkeiten getrotzt, den 13. Saisonsieg eingefahren und damit den zweiten Platz zurückerobert. Trotz einer durch Corona-Fälle und Isolationen kaum möglichen Vorbereitung auf die Partie setzte sich die von Grit Schneider trainierte Mannschaft deutlich durch. Selbst den Ausfall von sechs Spielerinnen fing das BBZ-Team durch eine hervorragende Teamleistung auf.

„Man kann dem Rest der Truppe nur ein dickes Kompliment machen. Sie haben alles reingeworfen und sind dafür belohnt worden“, sagte die Übungsleiterin. Sie sah in Lea Wolff die alles überragende Spielerin. Mit 24 Punkten und dazu noch sieben Rebounds erwischte Wolff einen Sahnetag. Doch nicht nur sie, sondern auch Carlotta Ellenrieder und Sarah Kuschel trafen zweistellig und trugen damit ebenfalls viel zum Sieg bei. Luisa Anderegg, die erst 17-jährige Nachwuchsspielerin vom Kooperationspartner Hürth, feierte zudem ein erfolgreiches Debüt auf Zweitliga-Ebene.

„Dieser Erfolg hat uns gezeigt, was wir zu leisten im Stande sind“, sagte Schneider. Kommendes Wochenende empfängt BBZ den Neunten SC Rist Wedel, ehe gleich drei Spitzenspiele in Serie anstehen. Nacheinander geht es gegen die Verfolger aus Berlin, Chemnitz und Braunschweig. In diesen Partien entscheidet sich die genaue Play-off-Platzierung der Opladenerinnen.