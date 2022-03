Interview Sven Reuter, Vorsitzender der Hildener AT : „Jede Veranstaltung ist eine Bereicherung“

Hilden Mit der Winterlaufserie setzt die Hildener AT eine erste Duftmarke in 2022. Vorsitzender Sven Reuter sieht noch zwei schwierige Jahre.

2020 führte die Hildener AT die 9. Hildener Winterlaufserie durch – eine der letzten Laufveranstaltungen in jenem Jahr, denn wenige Wochen später hielt die Corona-Pandemie in Deutschland Einzug und brachte das gesellschaftliche und sportliche Leben erst einmal zum Stillstand. Coronabedingt fiel Anfang 2021 die Winterlaufserie ganz aus. Jetzt wagten die Verantwortlichen der HAT den Neustart. Vorsitzender Sven Reuter berichtet von Höhen und Tiefen der zehnten Auflage und die Entwicklung des größten Hildener Vereins in den nächsten Monaten und nach Corona.