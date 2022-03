Handball : Mettmann-Sport will Heißen auch im Rückspiel besiegen

Das Frauen-Mannschaft muss beim Tabellenzehnten punkten, um sich etwas Luft im Abstiegskampf der Handball-Verbandsliga zu verschaffen.

SV Heißen – Mettmann-Sport (Frauen). Da die Partie beim SV Heißen zuletzt coronabedingt ausfiel, nehmen die Handballerinnen von ME-Sport nun einen neuen Anlauf gegen einen direkten Konkurrenten aus der unteren Tabellenregion. Am Donnerstag (20 Uhr, Kleiststraße) wollen die Mettmannerinnen in Mühlheim an der Ruhr nach einigen Misserfolgen wieder einen Sieg holen und damit Boden in der Tabelle gutmachen. Mit zwei Punkten mehr auf der Habenseite stehen die Gastgeberinnen nur etwas besser, konnten aber zuletzt auswärts bei der Zweitvertretung des TB Wülfrath einen wichtigen Erfolg einfahren.