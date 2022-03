Handball : TB Wülfrath braucht den nächsten Heimerfolg

Die Frauen-Mannschaft steht in der Dritten Handball-Liga gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden vor einer richtungsweisenden Begegnung.

TB Wülfrath – HSG Rodgau Nieder-Roden (Frauen). Mit dem knappen 29:28-Erfolg über den TuS Königsdorf arbeiteten sich die TBW-Handballerinnen in der Staffel D der Dritten Liga wieder auf den fünften Tabellenplatz vor. Ein Ruhekissen ist der Erfolg jedoch nicht, denn der Kampf um den Klassenerhalt ist in dieser Saison beinhart. Deshalb müssen die Wülfratherinnen vor allem ihre Siegchancen in eigener Halle nutzen.

„Das wird ein ganz heißer Tanz“, erwartet Cisik einen offenen Schlagabtausch gegen einen Kontrahenten, der nach acht Niederlagen in Folge seine Negativserie erst mit dem 20:17-Sieg über die HSG Gedern-Nidda stoppte. Mit bewährter Taktik sollen die Wülfratherinnen zum Erfolg kommen. „Wir wollen in der Abwehr kompakt arbeiten, das Spiel schnell machen und einfache Tore erzielen. Das haben wir im Hinspiel schon gemacht und es hat funktioniert“, erklärt der Trainer, der sein Team vor harten Wochen sieht. Dabei zählt das Spiel beim Spitzenreiter Mainz-Bretzenheim am nächsten Wochenende zu den leichteren Aufgaben. „Das ist die mit Abstand stärkste Mannschaft, die unbedingt in die 2. Liga will“, erklärt Cisik. Auf Augenhöhe befinden sich Gegner wie 1. FC Köln, der 1. FSV Mainz oder die HSG Lumdatal.