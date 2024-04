Traditionsveranstaltung bleibt flexibel Mettmanner Duathlon eröffnet die Sommersaison

Pünktlich um 9.30 Uhr nahm die erste Gruppe die Sprintdistanz (5,5 Kilometer Laufen, 23 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen) in Angriff. In diesem Wettbewerb ging es zugleich um die NRW-Meisterschaft im Duathlon. Den Gesamtsieg im Herren-Feld holte Chris Zimmermann (TRIClub Wuppertal) in der beeindruckenden Zeit von 01:04,13 Stunden – damit feierte er zugleich den NRW-Titel. Im Sprint-Wettstreit der Frauen war Lea Grönniger (RZ Performance Coaching) Erste mit einer Zeit von 1:15,19 Stunden. Den NRW-Titel holte sich hier Franziska Holl (Triathlon Team Ratingen 08) in 1:15,57 Stunden.