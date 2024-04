Tanzstile von klassisch bis modern TSV Hochdahl bietet ein Wochenende voller Tanz

Der TSV Hochdahl führt am Wochende ein JMC-Turnier durch. Dabei steht JMC für den Tanzstil „Jazz und Modern/Contemporary“. Die Zuschauer bekommen am Samstag und Sonntag in der Turnhalle des Gymnasiums an der Rankestra0e 4-6 ein Wochenende voller Tanz und Spannung geboten.