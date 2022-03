Fußball : VfB 03 Hilden will Hinrunde auf Platz drei beenden

Tuncay Altuntas überzeugte zuletzt wieder in der Jokerrolle und steuerte einen Treffer zum Sieg in Sterkrade-Nord bei. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mit einem Sieg am Sonntag im Heimspiel gegen den ETB SW Essen kommen die Hildener Oberliga-Fußballer ihrem Ziel einen großen Schritt näher.

VfB 03 Hilden – ETB SW Essen. Ihr Saisonziel erreichten die Fußballer des VfB 03 bereits letzten Sonntag. Mit dem hart erkämpften 4:1-Erfolg beim neuen Schlusslicht SpVgg. Sterkrade-Nord machten sie den Verbleib in der Oberliga perfekt – so früh wie noch nie in den vergangenen acht Spielzeiten. Doch der Hunger auf weitere Rekordmarken ist im neunten Jahr der Oberliga-Zugehörigkeit beileibe nicht gestillt. „Es gibt keinen Grund nachzulassen, auch im Training nicht“, sagt Tim Schneider und betont: „Wir wollen die Hinrunde durchziehen und das Maximale aus der Serie herausholen. Unser Ziel muss es sein, so viele Siege wie möglich in den letzten vier Partien zu holen. Am Ende wollen wir mindestens Platz drei belegen.“