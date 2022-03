Hinrundenfazit DJK/VfL Giesenkirchen : In der Landesliga mit dem Rücken zur Wand

Fussball-Landesliga Elf Punkte Rückstand hat der Landesligist DJK/VfL Giesenkirchen zum Start der Rückrunde auf das rettende Ufer. Ist der Abstieg unter den Voraussetzungen überhaupt noch zu verhindern?

Die Elf von Trainer Volker Hansen startete mit einer knappen 1:2-Niederlage in die Saison. Mit gleichem Ergebnis unterlag die Mannschaft auch im Heimspiel gegen den VfB Solingen. Beim einstigen Oberligisten FSV Vohwinkel setzte man sich mit 3:2 durch. Erfolgreich war das Team im Kreispokal und erreichte dort das Halbfinale, musste sich dort allerdings dem Bezirksligisten Sportfreunde Neuwerk mit 1:4 geschlagen geben. Den Großteil der Meisterschaftsspiele verloren die Giesenkirchener immerhin nur mit einem Tor Unterschied. Siege gab es noch gegen Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf (4:2) und 1. FC Viersen (2:1). Mit der Ausbeute steckt man trotzdem bei neun Punkten in der Abstiegszone fest.

Die Mannschaft machte es an sich gut, steckte nie auf und hielt die Spiele bis zum Ende meistens offen. In vielen Begegnungen waren es aber Unachtsamkeiten, die die Mannschaft um den Lohn ihrer Leistung brachten. Die Mannschaft ist jung und auch noch entwicklungsfähig, da sind Fehler unvermeidbar. Die Verantwortlichen wissen dies auch richtig einzuschätzen.

„Wir müssen lernen, hinten kompakter zu stehen. Wenn wir keine Ordnung haben, sind wir leicht auszuspielen und nicht konkurrenzfähig. Wir müssen auch mehr aus unseren Chancen nach vorne machen, da sind wir einfach zu harmlos. Das muss jetzt unser Ziel sein“, sagte Trainer Volker Hansen. Ein weiteres Manko ist die Anfälligkeit bei Standards. Hier wurden durch zu viele Gegentore einige Punkte zu leichtfertig hergegeben. Gerade bei den knappen Ergebnissen hat sich dies sofort gerecht. Sollte es gelingen, dieses Problem in den Griff zubekommen, werden in der Rückrunde noch einige Punkte auf das Konto der Giesenkirchener gelangen.

Neu dabei sind Mikail Sertoglu und Ermir Sadrija. Der junge offensivstarke Sertoglu lief in der Hinrunde für den 1. FC Mönchengladbach II in der Kreisliga B auf. Sadrija kommt vom VfR Fischeln. Hinzu kommt Jordi Orbons aus der vierten niederländischen Liga, der in der Jugend unter anderem bei Roda JC Kerkrade gespielt hat. Verlassen hat neben Co-Trainer Erhan Kuralay auch Mittelfeldspieler Kevin Stiegen die Mannschaft. Stiegen kehrt nach eineinhalb Jahren wieder zu den Sportfreunden Neuwerk in die Bezirksliga zurück.