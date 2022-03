Fußball : 1. FC Wülfrath steht nach Verlängerung im Pokal-Viertelfinale

Der Sieg im Achtelfinale des Wuppertaler Kreispokals ist für die Landesliga-Fußballer des 1. FC Wülfrath nach den Ausfällen der letzten Wochen hart erkämpft.

Germania Wuppertal – 1. FC Wülfrath n.V. 3:5 (1:0). Es brauchte schon die Verlängerung, ehe der Landesligist und Favorit die Partie beim Wuppertaler Fußball-Bezirksligisten gewann und damit das Viertelfinale des Kreispokals erreichte. „Das war ein hartes Stück Arbeit. Letztlich geht der Sieg aber in Ordnung, da wir die deutlich besseren Chancen besaßen. Wir wollten im Pokal mindestens das Halbfinale erreichen. Da sind wir auf einem guten Weg“, fasste Goran Tomic die Pokalbegegnung zusammen. Der Wülfrather Trainer wies in seiner Analyse jedoch darauf hin, dass seiner Mannschaft schon anzumerken war, dass es den FCW-Fußballern aufgrund der wegen etlicher Krankheitsfälle abgesagten Testbegegnungen an Spielpraxis fehlte. „Ich bin jetzt aber froh, dass ich mittlerweile auf einen Großteil des Kaders wieder zurückgreifen kann“, sagte er.