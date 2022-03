Basketball : Mettmann-Sport festigt den zweiten Platz

Durch den überaus deutlichen Erfolg beim ambitionierten Oberliga-Rivalen TV Königshardt stehen auch die Mettmanner in der Aufstiegsrunde.

TV Jahn Königshardt – Mettmann-Sport 55:80 (25:48). (bs) Ausgerechnet die Niederlage gegen Aufsteiger HSV Gräfrath verlieh den Basketballern von ME-Sport offenbar frische Kräfte. Denn in Königshardt brauchen die Mettmanner deshalb unbedingt einen Sieg, um den Gang in die Abstiegsrunde der Oberliga zu verhindern. „Endlich haben wir über die gesamte Spiellänge konzentriert vernünftigen Basketball gespielt“, kommentierte Sprecher Timo Vogt die Wiederauferstehung seines Teams am Sonntagabend.

Bereits im ersten Viertel stellten die Gäste dank eines top-motivierte Maciek Renka, der am Ende auf 26 Punkte kam, mit einer 16:11-Führung die Weichen. Im zweiten Abschnitt gab die Mannschaft von Peter Lux noch deutlicher den Ton an. Schnell baute sie ihren Vorsprung auf 27:11 (13.) aus. Allein in diesem Durchgang traf Fabian Berens viermal von der Drei-Punkte-Linie in den Königshardter Korb und steuerte in dieser Phase 18 Zähler zur sehr deutlichen 48:25-Pausenführung bei.