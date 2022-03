Porträt Michelle Stang : Starke Torfrau von Mettmann-Sport liebt jetzt den Malerberuf

Konzentriert im Aushilfsjob: Michelle Stang stand gegen den Merscheider TV noch einmal für ME-Sport zwischen den Pfosten. Foto: Achim Blazy (abz)

Mettmannn Die 20-jährige Handballerin, die ihrer Ausbildung zuliebe aufhörte, half dem Verbandsligisten ME-Sport noch einmal in großer Not aus.

Von Lars Faßbender

Viele Wochen und Monate hatten die Verantwortlichen des Frauen-Verbandsligisten Mettmann-Sport große personelle Sorgen. Ausgerechnet die im modernen Handball so wichtige und entscheidende Torwartposition war vakant und musste neu besetzt werden. „Ohne einen Torwart in die Vorbereitung und später auch in die Saison starten, ist eine Katastrophe“, sagte vor gut einem Jahr ME‑Sport-Spielertrainerin Kim Spiecker. Grund war das frühe Karriereende von Michelle Stang. Mit erst 19 Jahren entschied sich die junge Torhüterin, mit dem Handball zumindest bis auf unbestimmte Zeit aufzuhören und sich ganz ihrer Ausbildung zu widmen. „Natürlich ist mir das nicht leichtgefallen und mich plagte auch ein schlechtes Gewissen“, sagt die nun 20-Jährige rückblickend, musste aber trotz der vielen Freude, die ihr dieser Sport gebracht hat, eine wichtige Entscheidung treffen: „Zeitlich war und ist es leider nicht mehr möglich.“

Seit Spätsommer 2021 absolviert Stang eine Ausbildung zur Malerin und Lackiererin und fühlt sich in dem Beruf pudelwohl. Dabei scheint der Mettmannerin der Beruf bereits im Blut gelegen zu haben. „Ich wusste nicht genau, was ich beruflich machen sollte. Handwerklich interessiert und geschickt war ich schon immer und als sich dann herausstellte, dass mein Ur-Opa Malermeister war, war der Weg klar“, erzählt die Ex-Keeperin lächelnd und findet jeden Tag neue schöne Seiten an ihrer beruflichen Tätigkeit: „Der Vorher-Nachher-Effekt, etwas zu erschaffen, einen Fortschritt zu sehen, das ist das, was mir so viel Freude macht und mich jeden Morgen motiviert zur Arbeit gehen lässt.“

Motiviert spielte Stang auch Handball bei Mettmann-Sport. In der C-Jugend nahmen sie Freundinnen mit in die Sporthalle Herrenhaus. Weil ihr der Sport und die mannschaftliche Geschlossenheit gefielen, blieb sie dem Verein von 2014 bis 2021 treu. Dabei war es nicht unbedingt direkt ihr Wunsch, ins Tor zu gehen.

„Ich habe sehr ungerne Fußball gespielt und bin dann immer in das Tor geflüchtet“, erinnert sich Stang und weiß auch noch genau von ihren ersten Erfahrungen im Handballtor zu berichten: „Unsere Torhüterin verletzte sich, in der Halbzeit wurde ich dann zwischen die Pfosten beordert.“ Eine Rückkehr auf eine Feldspielerposition sollte es von da an nicht mehr geben. „Michelle wollte nie ins Tor. Aber sie hatte auch einfach keine Angst vor den Bällen, also war sie prädestiniert“, hat auch noch die damalige Jugend-Trainerin Steffi Veermann Stangs erste Versuche vor Augen.

Stang fand Freude an ihrer Rolle in der Defensive und genoss jedes Training: „Der Muskelkater nach den Einheiten und das Verzweifeln der Werferinnen, wenn ich die Bälle gehalten habe und ich so der Mannschaft helfen konnte, das hat mir immer am besten gefallen.“ Stang durchlief die Jugendmannschaften bei Mettmann-Sport, spielte dann im Landesliga-Team und wurde in ihrem zweiten Seniorenjahr als Torwart in die erste Mannschaft, die schon damals in der Verbandsliga spielte, befördert.

Erst alleine und anschließend mit Franziska Möhrchen war sie ihrem Team stets ein sicherer Rückhalt, ehe sie dann nach der coronabedingt abgebrochenen Saison ihre Schuhe an den Nagel hing. „Kim hatte ich frühzeitig informiert. Mir war klar, dass ich durch meine beruflichen Verpflichtungen nicht mehr an so vielen Trainingseinheiten teilnehmen kann. Daher war es mir lieber, einen Schnitt zu machen, als die Mannschaft immer wieder vertrösten zu müssen“, sagt Stang – und gab in der aktuellen Saison überraschend ihr Comeback.

Da Chiara Perchthaler verhindert und Neuzugang Laureen Strohmeyer noch nicht spielberechtigt war, sprang Stang Anfang November beim überzeugenden 28:22-Heimsieg gegen den Wald-Merscheider TV ein. „Es hat mir schon wieder richtig viel Spaß gemacht“, kann sie nicht leugnen, dass ihr der Handball weiterhin fehlt. „Zum Glück ist die Mannschaft auf der Position jetzt wieder gut aufgestellt, so dass ich nicht weiter hin und her überlegen muss“, erklärt sie. So verfolgt Stang den Handball weiterhin im Fernsehen, wo sie besonders ihren beiden Vorbilder Andreas Wolff und Niklas Landin zusieht.