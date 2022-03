Handball : Mettmann-Sport erwartet den Vorletzten Homberg

Die Oberliga-Handballer haben diesmal die Favoritenrolle inne, sollten aber trotz ihres Heimvorteils von Beginn an wachsam bleiben.

Mettmann-Sport – VfB Homberg. Fünf Heimspiele in Folge wollte Oberligist ME-Sport nutzen, um das Punktekonto aufzubessern und durch kämpferischen Handball die Zuschauer zu begeistern. Einstellung und Moral passten, einzig die Ergebnisse waren nicht so, wie es sich die Mettmanner Verantwortlichen wünschten. Nach dem Sieg gegen den TV Angermund folgten drei Niederlagen in Serie. Wenn am Samstag (17.30 Uhr) der VfB Homberg seine Visitenkarte im Herrenhaus abgibt, sind die Gastgeber jedoch in der Favoritenrolle.