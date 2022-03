Handball : Mettmann-Sport besiegt das Kellerkind

Coronabedingt fallen erneut einige Spieler, aber auch Trainer Andre Loschinski aus. Doch der Rest der Oberliga-Mannschaft packt gegen den VfB Homberg seinen Kampfgeist aus, unterstützt durch einige Akteure aus der Zweiten.

Trotz der widrigen Umstände fuhren die Hausherren einen verdienten Sieg gegen das Kellerkind ein, der so alles andere als zu erwarten war. „Uns ist natürlich ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen, als wir diese Partie gewonnen haben“, war Mettmanns Co-Trainer Markus Flieter überglücklich: „Die Jungs sind am Ende auf dem Zahnfleisch gegangen, haben aber super gekämpft. Es war klasse.“

Dabei starteten die Homberger besser in die Partie. Nach sieben Minuten lagen die Gastgeber mit 2:4 im Hintertreffen. Zu diesem Zeitpunkt musste Moritz Hebel, dem die Luftprobleme nach seiner Corona-Erkrankung anzumerken waren, bereits ausgewechselt werden. Auch Sven Meißel, der schon vorher bei der zweiten Mannschaft auflief, war bereits angeschlagen. „Es sind dann andere in die Bresche gesprungen“, sagte Flieter und sprach Tim Wittenberg ein Sonderlob aus: „Er ist vorangegangen, hat das Team mitgezogen und eine super Leistung gezeigt.“

Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs gehörte ebenfalls den Gästen. Die Mettmanner ließen sich aber auch durch den 16:17-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen, zeigten in der Folgezeit ihre stärkste Phase, erzielten sechs Tore hintereinander und gingen mit 22:17 (43.) in Führung. Als d‘Avoine acht Minuten vor dem Ende auf 25:20 stellte, wähnten sich die Mettmanner bereits auf der Siegerstraße. Obwohl Tobias Petzinna am Kreis, Niklas Kolorz im rechten Rückraum und Till Fundheller auf Rechtsaußen aus der zweiten Mannschaft aufgerückt waren und den etatmäßigen Kräften Auszeiten ermöglichten, beobachteten die Zuschauer den Leistungsabfall von ME-Sport mit zunehmender Spieldauer.

Vier Minuten vor dem Ende verkürzte der VfB Homberg auf 25:26 26:25 und war wieder in Schlagdistanz. „Mit einer letzten Auszeit konnten wir die Mannschaft neu einstellen und am Ende die Oberhand behalten“, erklärte Flieter und sah, wie Sven Meißel kurz vor dem Ende mit seinem dritten Tor die erlösende 28:26-Führung markierte. Das letzte Tor sollte dem stark aufspielenden Lukas Klein gelingen. Der großgewachsene Linkshänder ging über die gesamte Spielzeit immer wieder in dynamische Zweikämpfe und riss so große Lücken für seine Mitspieler.