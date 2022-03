Fußball : ASV Mettmann patzt beim Rückrunden-Start

Ebrahim Omayrat (am Ball) sah mit dem ASV kein Land und handelte sich nach dem Abpfiff auch noch die gelb-rote Karte ein. Foto: Achim Blazy (abz)

Nach den Erfolgen in den Testspielen läuft es für die Mettmanner Fußballer ausgerechnet in der ersten Bezirksliga-Partie in 2022 gar nicht rund. Das Varveri-Team verliert im Heimspiel gegen den SC Ayyildiz Remscheid.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Müller

ASV Mettmann – SC Ayyildiz Remscheid 1:2 (0:1). Das war eine Überraschung: Fußball-Bezirksligist ASV Mettmann gewann in der Vorbereitung neun Spiele in Folge und kassierte dann zum Rückrundenstart eine Heimniederlage. Imad Omairat hatte nach dem Abpfiff einen ganz dicken Hals. „Es ist nicht zu fassen. Da präsentieren wir uns in der Vorbereitungsphase auch gegen höherklassige Teams in einer ganz tollen Verfassung, doch im ersten Punktspiel nach der Winterpause sind wir dann völlig von der Rolle. Das war eine ganz miserable Vorstellung unserer Mannschaft“, macht er seinem Unmut Luft. Der Sportliche Leiter betonte, dass an diesem Tag in allen Mannschaftsteilen fast nichts zusammengepasst habe. „Es hat sich in dieser Saison leider erneut erwiesen, dass unser Bezirksliga-Team oft versagt, wenn es drauf ankommt. Das Ganze bedarf einer ordentlichen Analyse“, erklärte er.

Von Beginn nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand und hatten die deutlich größeren Spielanteile. Die Remscheider zogen sich in die eigene Hälfe zurück und lauerten auf Konter. Die Taktik der Gäste ging auf. Während der ASV bis zur Strafraumgrenze gefällig aufspielte, aber gegen eine gut gestaffelte Remscheider Abwehrreihe kaum zu einem Abschluss kamen, nutzte Ayyildiz den ersten gelungenen Gegenangriff, um die 1:0-Führung zu erzielen (20.). In der Folge gab es weiteres fast blindes Anrennen des ASV in Richtung Remscheider Gehäuse, ohne dass etwas Zählbares dabei herauskam.

So spielten sie ASV Mettmann: Demirhat – Jo. Erkens, Günes, Omayrat, Siala (70 Acici), Streij (75. Eilenberger), Falco, Yilmaz (46. Karanfilovski), Rehag (62. Stelzer), Winterscheid, Helmes. Tore: 0:1 (20.). 0:2 (62.), 1:2 Patrick Stelzer (85.). Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Ebrahim Omayrat (90.+5).

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Mettmanner optisch klar dominierend, von einer durchdachten Spielanlage war aber kaum etwas zu erkennen. Zwar gab es einige Möglichkeiten, doch die vergaben die Gastgeber recht kläglich. Ayyildiz agierte da deutlich cleverer. Als in der 62. Minute im ASV-Strafraum einige Verwirrung herrschte, nutzten die Remscheider das, um auf 2:0 zu erhöhen.

„Es war typisch für unser Spiel, dass wir so einen vermeintlich einfachen Gegentreffer hinnehmen mussten. Es fehlte bei unseren Spielern einfach das konsequente und konzentrierte Auftreten, das man braucht, um ein Spiel zu gewinnen. Dagegen war Ayyildiz anzumerken, dass das Team den unbedingten Siegeswillen hatte und gallig genug war, um die Punkte mitzunehmen“, erläuterte der Sportliche Leiter den Unterschied im Auftreten beider Mannschaften. Der ASV bemühte sich danach, das Spiel zu drehen, doch bis auf zwei gute Chancen von Daniel Rehag, der kurz darauf verletzt ausscheiden musste, sowie von Fabian Helmes blieb vieles Stückwerk. Erst in der 85. Minute markierte Patrick Stelzer nach einer Hereingabe in den Strafraum den Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es nicht.