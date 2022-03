Einsatz in Essen : Großbrand in Lagerhalle von Möbelhaus in Essen

Die Feuerwehr Essen löscht einen Brand in der Lagerhalle eines Möbelhauses. Foto: dpa/Markus Gayk

Essen In der Lagerhalle eines Möbelhauses ist in Essen ein großes Feuer ausgebrochen. Die etwa 30 mal 80 Meter große Halle stand von Dienstag bis Mittwochmorgen komplett in Flammen.

Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Das Gebäude, in dem auf mehreren Etagen Möbel gelagert seien, sei ein „Totalverlust“. Es gebe keine Verletzten. Rund 100 Feuerwehrleute waren seit dem frühen Abend im Einsatz und versuchten zunächst das Übergreifen des Brandes auf eine angrenzende noch größere Halle zu verhindern.

Die Rauchwolke war weithin zu sehen. Foto: Julia Rathcke

Am frühen Mittwochmorgen teilte die Feuerwehr mit, dass das Schützen der größeren Halle gelungen sei. Um im weiteren Verlauf gezielt zu löschen, müssten nun Teile der brennenden Halle abgetragen werden. Dafür seien das Technische Hilfswerk und zwei Abbruchunternehmen hinzugezogen worden. Wie lange der Einsatz noch andauere, sei unklar.

UPDATE: 22:00Uhr

Die NINA Warnung wird zurückgenommen. Es kann weiter zu Geruchsbelästigungen im Umfeld kommen.

Wir beenden an dieser Stelle die Berichterstattung für heute. Im laufe der Nacht wird die Halle mit Baggern geöffnet und weiter abgelöscht. (CR) #essen112 pic.twitter.com/pRgKHgTkhl — Feuerwehr Essen (@feuerwehressen) March 8, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Rauchwolke über dem Feuer im Stadtteil Frillendorf, war kilometerweit zu sehen. Am Dienstagabend hob die Feuerwehr ihre Warnung an Anwohner im benachbarten Ortsteil Kray auf. Zuvor hatte die Warn-App Nina ausgelöst und gewarnt, Türen und Fenster zu schließen.

