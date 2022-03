Hörsaal, Kita und Fitnesspavillon : Aldi Nord eröffnet neue Firmenzentrale in Essen

Aldi Nord eröffnet neue Firmenzentrale in Essen

Essen Der Discounter Aldi Nord hat nach drei Jahren Bauzeit am Mittwoch seine neue Firmenzentrale in Essen-Kray offiziell eröffnet. Auf dem Gelände gibt es unter anderem einen eigenen Hörsaal, einen Fitnesspavillon und eine Kita.

Auch Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) war bei der Eröffnung dabei. „Der neue Aldi-Nord-Campus bietet nicht nur unserem Wirtschaftsstandort ein wichtiges Standbein. Viel wichtiger ist: Er bietet den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein zukunftsfähiges Arbeitsumfeld mit modernen Büros, einer guten Infrastruktur und sogar mit einer Kindertagesstätte.“ Kufen lobte den Nachhaltigkeitsgedanken beim Bau sowie etwa bei Fotovoltaik, Geothermie und Ladestationen für Elektromobilität. „Das passt besonders gut zu uns in Essen . Wir wollen unsere Stadt noch nachhaltiger und lebenswerter machen.“

Aldi Nord ist einer der größten deutschen Discounter. Der Handelskonzern betreibt insgesamt 2200 Filialen in der Nordhälfte Deutschlands. Hinzu kommen etwa 3000 Auslandsfilialen in den Niederlanden, in Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Spanien, Portugal und Polen. Europaweit beschäftigt der Konzern etwa 80.000 Mitarbeiter.