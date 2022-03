Fußball : 1. FC Wülfrath ist gegen Schwarz-Weiß 06 auf der Hut

FCW- Stürmer Jannik Weber (l.) darf wieder angreifen. RP-Foto: Achim Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

Die Mannschaft von Goran Tomic braucht jetzt einen Heimsieg, um sich endlich wieder im sicheren Mittelfeld der Landesliga festzusetzen.

1. FC Wülfrath – SC Schwarz Weiß 06 Düsseldorf. Im Wülfraher Lager trauern die Spieler und Verantwortlichen den verlorenen Punkten in der Begegnung beim SC Kapellen-Erft nach. „Die 0:1-Niederlage war für uns mehr als unglücklich. Daher war es besonders bitter, dass wir aus Kapellen nichts Zählbares mitnehmen konnten“, sagt Goran Tomic. Den FCW-Trainer hat jedoch die gute spielerische und kämpferische Vorstellung seines Teams überzeugt: „Ich glaube, dass wir auf dieser Leistung aufbauen und damit den nächsten Landesliga-Partien zuversichtlich entgegensehen können.“

Beim Training in dieser Woche erlebte er bei seiner Mannschaft eine positive Stimmung. Es war den Spielern anzumerken, dass sie trotz der Niederlage beim Tabellendritten einiges an Selbstvertrauen getankt hatten. „Jetzt gilt es, die positiven Vorzeichen auch in Punkte umzusetzen“, sagt Tomic.

Vor dem Spiel gegen den Tabellenzwölften Düsseldorf zeigt Michael Massenberg etwas Skepsis. „Schwarz-Weiß hat sich in der Winterpause gut verstärkt und will einen Abstieg unbedingt vermeiden“, betont der FC Vorsitzende und fügt ergänzend hinzu. „Zum Rückrundenstart gewann Schwarz-Weiß gegen den SC Reusrath und will mit diesen drei wichtigen Punkten im Gepäck auch bei uns an diese gute Leistung anknüpfen.“ Goran Tomic geht ebenfalls davon aus, dass die Düsseldorfer so schnell wie möglich die Abstiegszone verlassen wollen. „Deshalb müssen wir von Beginn an hellwach sein und die Räume eng machen“, betotnt er.

Für den FCW ist die Begegnung gegen Schwarz-Weiß (Sonntag, 15 Uhr, Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg) wichtig. Mit einem Dreier können die Gastgeber, die aktuell auf Rang neun stehen, sich weiter von der unteren Tabellenregion absetzen und ins sichere Mittelfeld der Landesliga begeben. Personell dürfte sich die Lage bei den Wülfrathern weiter entspannen. Markus Wolf ist nach Krankheit und Verletzung wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Jannik Weber, der am Sonntag gelb-gesperrte zentrale Angreifer, steht wieder zur Verfügung. Auch der lange verletzt ausgefallene Außenstürmer Aleksandar Bojkovski trainiert wieder voll mit. Voraussichtlich kehrt auch der zuletzt fehlende Jörn Zimmermann wieder in den Kader zurück.