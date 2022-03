Fußball : VfB 03 Hilden II hat noch Reserven

Der klare 4:0-Erfolg zum Auftakt der Landesliga-Rückrunde überraschte, jetzt will die Mannschaft von Fabian Nellen im Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten VfB Solingen leistungsmäßig noch eine Schippe drauflegen.

VfB 03 Hilden II – VfB Solingen. Beeindruckend starteten beide Klubs in die Rückrunde der Landesliga, Gruppe 1. Die Hildener überzeugten mit dem keineswegs unerwarteten, nur in dieser Deutlichkeit nicht einkalkulierten 4:0-Auswärtserfolg gegen die abstiegsgefährdete DJK/VfL Giesenkirchen. Dagegen überrascht der 4:1-Heimsieg der ebenfalls in den Abstiegskampf verstrickten Klingenstädter gegen den Rather SV. Ein Indiz dafür, dass das Team des Trainerduos Erdim Soysal/Rosario Tilaro den Kampf um den Klassenerhalt längst noch nicht aufgegeben hat. Gleichwohl sind die elf Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz (Rang 11 – SG Unterrath, 21 Punkte) eine schwere Hypothek.

Am Sonntag um 13 Uhr auf dem Sportplatz an der Hoffeldstraße nun das fast Nachbarschaftsduell zwischen den VfB-Teams. In Solingen behauptete sich das Team von Fabian Nellen mit 3:0 (2:0). Den Hinspiel-Sieg im Rücken, dazu 18 Punkte mehr auf dem Konto, ist damit die Frage nach dem Sieger bereits beantwortet? Der VfB 03 II-Coach will davon nicht viel wissen: „Das war schon im Hinspiel lange Zeit ein schwieriges Unterfangen. Gegen den VfB Solingen waren es ohnehin in der Vergangenheit immer enge, hart umkämpfte Spiele. Das wird auch diesmal nicht anders sein. Wir werden uns darauf einstellen“.