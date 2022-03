Aktion zum Weltfrauentag in Hilden : Frauen kreiden Cat-Calls an

Hilden Aus Anlass des Weltfrauentages hatte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Hilden und die Beratungsstelle des SKFM Mettmann zu einer besonderen Aktion gegen verbale sexualisierte Gewalt auf den alten Markt eingeladen.

Am Weltfrauentag verwandelte sich der Boden des Alten Marktes in eine Art Anklagetafel. Mit verschiedenfarbigen Kreiden wurden hier die Sprüche und Betitelungen niedergeschrieben, die sich Mädchen und Frauen im Laufe ihres Lebens immer wieder anhören müssen und die durch den englischen Begriff „Catcalls“ einen Namen erhalten haben. Catcalling stammt aus der Umgangssprache und bedeutet übersetzt soviel wie „Katzen-Rufen“. Damit wird ein sexuell anzügliches Rufen, Reden, Pfeifen oder sonstige Laute im öffentlichen Raum bezeichnet.

Welche Frau kennt es nicht, dass ihr hinterher gepfiffen wird oder dass ihr bezüglich ihres Körpers oder einzelner Körperteile Anspielungen, Beschimpfungen oder sonstige Anzüglichkeiten hinterhergerufen werden. So ist denn auf den Bodenplatten des alten Markes in Hilden beispielsweise „Geiler Arsch“ zu lesen.

9. März Neben der Ankreide-Aktion vom Dienstag findet am Mittwoch, 9. März, um 19.30 Uhr die Filmvorführung „We want Sex“ bei den Lux-Lichtspielen an der Benrather Straße statt.

8. März Der erste Frauentag fand am 19. März 1911 statt. Seit 1921 wird er jedes Jahr am 8. März begangen.

Das, was viele Männer als harmlos oder gar als Kompliment abtun, ist jedoch nichts anderes als eine verbale Form der sexuellen Belästigung. Deshalb startete die städtische Gleichstellungsbeauftragte in Hilden die Aktionen rund um den diesjährigen Frauentag gemeinsam mit der Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt des SKFM Mettmann mit einer „Ankreide-Aktion“, zu der alle Frauen eingeladen waren, Catcalls, die sie selbst erlebt haben, groß auf den Marktplatz zu schreiben und damit öffentlich anzukreiden.

Die Idee zu diesem Auftakt kam vom SKFM. „Wir haben davon gehört aus Köln“, erzählt die SKFM-Fachberaterin, „und wollten das im Kreis Mettmann verwirklichen.“ Deshalb wurde die Aktion „Wir kreiden an!“ auch am Frauentag in jeder Stadt des Kreises durchgeführt. Jedoch sollte es keine einmalige Aktion sein, sondern längerfristig etwas in Bewegung setzen. Aus diesem Grund werden alle Catcalls von nun an bis nach den Sommerferien gesammelt. „Wir stellen Boxen auf“, erzählt die Hildener Gleichstellungsbeauftragte Kirsten Max. Auf den dunklen Boxen steht deutlich zu lesen „Wir kreiden an!“. Diese werden überall verteilt. „Hier können alle Betroffenen die Sprüche einwerfen“, so die SKFM-Fachberaterin. Damit sind nicht nur Mädchen und Frauen gemeint, denn auch Männer werden häufig Opfer verbaler sexualisierter Gewalt.