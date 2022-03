Hilden : Rotary-Stiftung und ara machen Kinder glücklich

Langenfeld/Hilden Im Outlet von ara und Salamander konnten sich 120 Mädchen und Jungen aus bedürftigen Familien neue Schuhe aussuchen. Möglich machten das die Rotary-Stiftung Hilden-Haan und der Schuhersteller ara/Salamander.

Groß werden Kinderaugen, wenn Wünsche, die für unerfüllbar gehalten wurden, dann unerwartet doch Wirklichkeit werden. So konnten sich Kinder bedürftiger Familien im ara-Outlet Langenfeld ein Schuhpaar, das maßgeblich ihren eigenen Vorstelllungen entsprach, aussuchen.

Einstimmig „cool“ finden die Schwestern Stefania (6) und Daria (4) am vergangenen Samstag die Möglichkeit, zwischen den weitläufigen Regalen nach den Wunschschuhen, möglichst in der Lieblingsfarbe Lila, zu suchen.

Der Schuhhersteller ara ist ein 1949 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz in Langenfeld, das rund 4000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Unternehmensschwerpunkt ist die Entwicklung, Fertigung sowie der Verkauf von Schuhen. Die Produktion wird aktuell jedoch nach Portugal verlegt. Als Folge wurde rund 140 Mitarbeitern gekündigt.

Mit fachlichem Rat steht am Samstag ara-Mitarbeiterin Christine Barton zur Seite und erklärt, dass eine leichte Fütterung den Übergangsschuh ausmache oder dass die Kombination aus Klettverschluss und Gummizug das Anziehen sehr erleichtere. Letztlich maßgeblich ist für Daria jedoch, dass es an ihrem Wunschschuh Verzierungen mit Glitzersteinen gibt und in die Sohlen eingearbeitete kleine Lampen beim Gehen aufleuchten.