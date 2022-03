Kinoabend in Hilden : Gleichstellungsbeauftragte weist auf Frauenrechte hin

Im Kinofilm „We want Sex“ geht es um einen Konflikt, den Mitarbeiterinnen der Fordwerke Ende der 1960er Jahre austrugen. Foto: Tobis Verleih

Haan/Hilden Am Dienstag, 8. März, wird der Weltfrauentag begangen, in Hilden wird aus diesem Anlass am Mittwoch der Film „We want Sex“ gezeigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit 111 Jahren stehen weltweit am 8. März die Rechte von Frauen und Mädchen im Mittelpunkt, um bestehende Ungleichbehandlungen und Diskriminierungen zwischen Frauen und Männern abzubauen. Das diesjährige Motto des Gedenk- und Aktionstages lautet „Each for Equal“ – „Jede und jeder für Gleichberechtigung“.

„Es sind vor allem die Krisenzeiten, die immer wieder beweisen, dass es die Frauen sind, die neben ihrem Job im Homeoffice auch noch die Betreuung der Kinder im Homeschooling und/oder die Pflegearbeiten von Angehörigen übernehmen“, macht die Haaner Gleichstellungsbeauftragte Nicole Krengel deutlich. „Dabei sind berufliche und familiäre Verpflichtungen ja nicht die alleinigen Aufgaben, die Frauen abverlangt werden. Und in diesem Jahr ist es nicht nur Corona, die die Umsetzung der Gleichberechtigung erschwert.“

Jetzt tobe ein weiterer Krieg in der Ukraine. Frauen und Kinder dürften das Land verlassen und fliehen an einen sicheren Ort. Das bedeute aber, dass sie Ehemänner und Väter im Kriegsland zurücklassen müssen. Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sei Teil unseres demokratischen Grundverständnisses. „Frauenrechte sind Menschenrechte, die durch diese und andere Kriege massiv bedroht werden. Es ist unsere Aufgabe, auf solche Ungerechtigkeiten hinzuweisen, Verbesserungen einzufordern, sich zu verbünden und sich für die Frauenrechte einzusetzen“, erläutert Krengel weiter.

Zu tun gebe es nach all den ganzen Jahren immer noch genug. Dabei gehe es unter anderem um Themen, wie die unbezahlte Sorgearbeit, die Schlechtbezahlung in Pflege- und erzieherischen Berufen, die Lohnlücke oder auch um die Tatsache, dass jede dritte Frau in Deutschland Opfer von Gewalt wird. „An diese Tatsache soll sich die Gesellschaft jedes Jahr auf neue erinnern und so lange solidarisch zusammenstehen, bis zumindest in weiten Teilen die Gleichberechtigung erreicht ist“, so die Haaner Gleichstellungsbeauftragte.