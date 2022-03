Kreis Kleve : 111 Jahre Weltfrauentag in Deutschland

Im Kreis Kleve gibt‘s verschiedene Veranstaltungen zum Weltfrauentag. Foto: dpa/Christian Charisius

Kreis Kleve Die Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Kleve laden zu einer Veranstaltungsreihe ab 8. März ein, mit Ihnen den Internationalen Frauentag zu feiern.

Mit zahlreichen Veranstaltungen bis in den Frühling hinein laden die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Kleve dazu ein, mit Ihnen den Internationalen Frauentag zu feiern.

Der Internationale Frauentag, den es in Deutschland seit 111 Jahren gibt und der seit 1921 auf den 8. März eines jeden Jahres festgelegt ist, versinnbildlicht die Forderung nach Gerechtigkeit – und zwar Geschlechtergerechtigkeit. Es ist der Wunsch, in einer Gesellschaft zu leben, die frei von Ausbeutung ist und in der alle Menschen – unabhängig von ihrem Geschlecht – selbstbestimmt leben, wirtschaftlich voneinander unabhängig sind und die gemeinsamen gesellschaftlichen Angelegenheiten gleichberechtigt mitbestimmen können.

Info Weitere Veranstaltungen im KreisKleve im Mai Infolge des Weltfrauentags gibt es im Mai weitere Veranstaltungen. Die Termine: Donnerstag, 5. Mai, ab 19 Uhr: Kabarett mit Sabine Zett Donnerstag, 19. Mai,

ab 19.30 Uhr: Filmabend in Goch Donnerstag, 26. Mai, ab 20 Uhr: Kabarett mit Lioba Albus

Der von den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis anlässlich des diesjährigen Weltfrauentages organisierte Veranstaltungsreigen startet am Dienstag, 8. März, mit zwei Onlineveranstaltungen zum Thema „Mehr Zeit für mich – Achtsamkeit & Selbstfürsorge im turbulenten Alltag“ (10 bis 11 Uhr und 18 bis 19 Uhr). Hierfür konnten die Organisatorinnen die Referentin Ruth Plege, Achtsamkeitstrainerin, Stress- und Mentalcoach, gewinnen. In ihren Vorträgen gibt sie den Zuhörern Achtsamkeitsstrategien an die Hand geben, um in einer beschleunigten Konsum- und Leistungsgesellschaft den alltäglichen Stress zu senken und das Wohlbefinden zu steigern. Der Zugangslink ist unter dem Suchbegriff „Gleichstellung“ auf der Internetseite der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Kleve hinterlegt: www.kreis-kleve.de

Der Kunstverein Gelderland zeigt in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Geldern am Donnerstag, 10. März, um 20 Uhr im Kino“ Herzog-Theater“ den Film „Die Unbeugsamen“. Dieser handelt von starken Frauen in der Bonner Republik, die als Pioniere ihrer Zeit um die Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen kämpften und dabei Vorurteilen und sexueller Diskriminierung ausgesetzt waren. Der Eintritt kostet zwischen neun und elf Euro. Der Kartenvorverkauf ist online unter www.herzogtheater.de und telefonisch unter 02831 5600 möglich sowie an der Abendkasse.

Um ein ähnliches Thema geht es am Mittwoch, 30. März, ab 19.30 Uhr. Dann lädt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kevelaer zu einer kostenlosen filmischen Zeitreise in das Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte, Bury St. Edmunds-Straße 7, ein. Der Film, dessen Titel aus lizenztechnischen Gründen nicht öffentlich genannt werden darf, erzählt die Geschichte mutiger Politikerinnen, die sich seit den Tagen der Bonner Republik ihre Beteiligung an den demokratischen Entscheidungsprozessen buchstäblich erkämpfen mussten. Nach der Filmvorführung ist ein Austausch mit lokalen Politikerinnen vorgesehen.

Weitere Termine zu kulturellen Veranstaltungen zum Weltfrauentag finden sich im Info-Kasten.

(RP)