Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Vier Todesfälle und fast 1100 Neuinfektionen

Kreis Mettmann 1096 Corona-Neuinfektionen, drei Todesfälle aus Ratingen und einen aus Haan meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Dienstag. Die Gesamtzahl der Erkrankten sinkt um 2600 – beim Kreis wurden viele Meldungen nachgebucht.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Dienstag 7736 Infizierte erfasst, 2606 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 589 (-299; 82 neu infiziert), in Haan 463 (-196; 80 neu), in Heiligenhaus 359 (-147; 44 neu), in Hilden 809 (-329; 115 neu), in Langenfeld 1164 (-331; 182 neu), in Mettmann 581 (-261; 77 neu), in Monheim 632 (-267; 84 neu), in Ratingen 1455 (-380; 220 neu), in Velbert 1262 (-282; 134 neu) und in Wülfrath 422 (-114; 76 neu).