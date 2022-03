Hilden : 255.000 Euro an wohltätige Organisationen gespendet

Hilden In der Vorweihnachtszeit hat das Einrichtungshaus Hardeck unter dem Motto „Einrichten mit Herz“ erneut zu einer großen Spendenaktion aufgerufen – mit Erfolg.

„Wir hatten im Vorfeld 200.000 Euro avisiert und unser Spendenziel sogar übertroffen, mit einer finalen Summe von 255.100 Euro“, berichtet Geschäftsführer Dirk Hardeck. Möbel Hardeck wurde 1937 in Bochum als Familienunternehmen gegründet. Heute gibt es vier große Filialen in Bochum, Bramsche/Osnabrück, Hilden/Düsseldorf und Senden/Münster sowie einen Einrichtungsladen in Hamburg und einen deutschlandweiten Online-Shop. Die nun gesammelten Spenden fließen an wichtige Projekte verschiedenster wohltätiger Organisationen, zwischen denen der Kunde des Möbelhauses beim Einkauf selbst wählen durfte. Die offizielle Spendenscheckübergabe war deswegen für alle Beteiligten ein emotionaler Moment: „Wir sind völlig sprachlos über diese grandiose Fördersumme, mit der wir die bei uns untergebrachten Kinder und Jugendlichen nachhaltig unterstützen und fördern können“, beschreibt Katrin Ziegast vom SOS Kinderdorf. Dirk Hardeck ergänzt: „Wir freuen uns, mit dem Geld all diese wichtigen Projekte unterstützen zu können, die wirklich einen nterschied machen.“ Ein Teil der Spenden gehen ans SOS-Kinderdorf. Zudem wird die Organisation WWF unterstützt, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die weltweite Zerstörung der Natur zu stoppen und eine Zukunft zu gestalten, in der Mensch und Natur in Einklang miteinander leben können. Auch regionale Projekte der Caritas wurden gefördert. So kommt beim Caritasverband für den Kreis Mettmann das Geld der Wohnungslosenhilfe zugute und finanziert für wohnungs- lose Menschen eine Sitzecke im Tagestreff.