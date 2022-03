Paul Fröhling vom ASV Süchteln : Ein Paradebeispiel für die gute Jugendarbeit

Fussball-Landesliga Spätestens nach seinem Doppelpack im Landesliga-Derby ist Süchtelns Paul Fröhling in aller Munde. Dabei ist die Entwicklung des 18-Jährigen schon die gesamte Saison beeindruckend. Die gute Nachricht für den ASV – das Nachwuchstalent hat seinen Vertrag bereits vorzeitig verlängert.

„Paul sollte eigentlich am Anfang nur mal bei uns mittrainieren. Ich habe in der Vorbereitung aber schnell gesehen, dass er über Qualitäten in der Zentrale verfügt, die ich gut gebrauchen kann. Er hat sich gut entwickelt und ist sehr diszipliniert. Er ist ein ‚Box to Box‘-Spieler, der aber auch Qualtäten vor dem Tor hat“, schwärmt Coach Frank Mitschkowski vom zweikampfstarken Sechser. Doch Fröhling verfügt nicht nur über Qualitäten im Mittelfeld. Am 6. Spieltag fielen kurzfristig im Heimspiel gegen den VfB Solingen alle Innenverteidiger des ASV aus. Trainer Mitschkowski war zum Improvisieren gezwungen und vertraute auf Fröhling in der Innenverteidigung. Dort machte er seine Sache auch richtig gut. Ganz so unerfahren ist Fröhling auf dieser Position aber auch nicht, da er diese bereits in der A-Jugend ausgeführt hat. Die Süchtelner gewannen übrigens mit 1:0 und legten anschließend eine Siegesserie hin.