Holpriger Start in die Rückrunde : Spitzenreiter Mennrath knackt das Schiefbahn-Bollwerk

Ein Fußball im Netz (Symbol). Foto: imago sportfotodienst

Fußball-Bezirksliga Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres tut sich Bezirksliga-Tabellenführer Victoria Mennrath vor allem im ersten Durchgang sehr schwer gegen defensiv eingestellte Schiefbahner. Im zweiten Durchgang knackt Mennrath das SC-Bollwerk dann aber.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst Höckendorf

Tabellenplatz eins gegen zehn in der Bezirksliga Gruppe 4: Da schienen die Kräfteverhältnisse vor der Partie festzustehen. Aber im Endeffekt hatte Spitzenreiter Victoria Mennrath auf heimischem Grund viel mehr Mühe mit dem SC Schiefbahn als vermutet.

Schon in den ersten Minuten war zu erkennen, wie der Gast aus Schiefbahn der Victoria entgegentreten wollte: Spielmacher Noah Kubawitz wurde stets in Manndeckung genommen, sodass er zeitweise Unterstützung von zwei weiteren Mitspielern erhielt. Eine Fünferabwehrkette sollte beim Gast für zusätzliche Sicherheit sorgen. Trotz defensiver Ausrichtung hatte Schiefbahn in Person von Daniel Klinger, der in der neunten Minute per Kopf nur den Pfosten des Mennrather Tores traf, die erste Chance des Spiels.

Mennraths erste Großchance bot sich nach einer halben Stunde, als Oliver Krüppel dreimal innerhalb weniger Sekunden am Schlussmann Felix Gerdts scheiterte. Da staunten die Zuschauer in Mennrath nicht schlecht, dass ihr Team in den ersten 45 Minuten lediglich eine Chance zur Führung herausspielen konnte. „Das wird zuletzt wohl in Zeiten der Kreisliga B vorgekommen sein“, hieß es aus dem Zuschauerbereich des Heimteams zum ungewohnt mauen Auftritt in der Offensive.

Anscheinend verlief die Pausenansprache von Trainer Simon Netten lauter als üblich, denn Mennrath zeigte nach Wiederanpfiff eine ganz andere Körperhaltung und Einstellung. Nun gab es Chancen im Zwei-Minuten-Takt, die aber zunächst nicht zum gewünschten Erfolg führten. Miguel Werner tauchte vor Gerdts auf, der per Fußabwehr klärte (47.). Nach einer Flanke von Krüppel rutschte Kubawitz in der Mitte weg (49.). Eine Direktabnahme von Krüppel klärte Gerdts zur Ecke (50.). Werner scheiterte erneut an Gerdts (54.). Die Erlösung kam dann in der 69. Minute, als „Kuba“ per Diagonalpass in Szene gesetzt werden konnte und dieser zum 1:0 traf. Schiefbahn hielt auch nach dem Rückstand stur an seiner Fünferkette fest – teilweise standen sogar sechs Spieler auf einer Linie – und beschränkte sich weiterhin auf das Konterspiel. Das rächte sich wenig später, als zunächst Paul Szymanski „Kubas“ Zuspiel freistehend vergab (83.), dann aber in der 87. Minute in derselben Konstellation zum 2:0-Endstand traf.