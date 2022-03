Spannung in der Schach-Verbandsklasse : Mönchengladbacher SV hält Anschluss an den Spitzenreiter

Schachfiguren (Symbol). Foto: imago sportfotodienst

Schach In der Verbandsklasse Gruppe 2 hält das Schachteam des Mönchengladbacher SV mit einem Erfolg gegen den SV Turm Kamp Lintfort den Anschluss an Tabellenführer Kaarst. In der Paralellgruppe steckt die SG Nettetal trotz Erfolg in akuten Abstiegssorgen.

Von Wolfgang Thieme

Würde die SG Nettetal – wie beim hohen 6,5:1,5-Heimerfolg gegen den SV Dinslaken III – mehrmals die Stammbesetzung an die Schachbretter bringen, wäre der Klassenerhalt in der Verbandsklasse Gruppe 1 wohl kein Thema mehr. Die Gäste waren total überfordert und eroberten nur einen „Skalp“, während die Seenstädter durch Teamchef Jürgen Daniel, Frans Mertens, Hubert Gorißen, Karsten Wiemes und Marcus Faahsen erfolgreich waren, ebenso wie Roland van Vliembergen am Spitzenbrett, der nach einem Remis von Malte Thodam am sechsten Brett, nach über fünf Stunden Spielzeit, den Endstand herstellte.

Tabellennachbar Schachfreunde Erkelenz gewann mit 4,5:3,5-Brettpunkten gegen die SG Solingen V und beendet damit die Niederlagenserie. Sie profitierten allerdings von Beginn an von einem unbesetzten achten Brett der Gästemannschaft. Als dann André Kiebitz, André Schmitten und Detlef Schott ihre Partien erfolgreich zu Ende brachten, genügte ein halber Punkt von Wolfgang Steinbach zum knappen Gesamterfolg.

In der Verbandsklasse Gruppe 2 reiste der Mönchengladbacher SV zur punktgleichen Zweitvertretung des SV Turm Kamp-Lintfort. Dort musste unbedingt gewonnen werden, um den Anschluss an Spitzenreiter Kaarst nicht zu verlieren. Dies gelang auch überzeugend zur Freude von Coach Thomas Krause, der mit einem Partiegewinn zum 6:2-Erfolg beitrug. Nicht zu schlagen waren auch die unteren Bretter, besetzt mit Heinz Winz, Ulrike und Gert Fischer und auch Simon Bartels, der bisher alle Spiele in der Liga siegreich beendete. Einen weiteren Zähler mit den weißen Figuren steuerte der frischgebackene Bezirks-Einzelmeister Matthias Lorse bei. Für die zweite Garnitur des Rheydter SV wird es nach der vierten Niederlage in Folge mit 3,5:4,5 Zählern gegen den OSC Rheinhausen II langsam eng. Zwei entschiedene Partien mit positivem Ergebnis von Christian Hamacher am Spitzenbrett und Andreas Arne, sowie zwei Punkteteilungen von Eberhard Bießner und Claus Hamacher waren zu wenig, um die Niederlage abzuwenden. Mit widrigen Umständen hatte der SV BW Concordia Viersen zu kämpfen, fuhr man doch mit nur sechs Spielern zum Tabellennachbarn SF Gerresheim II. So geschwächt reichte es nur zu drei unentschiedenen Partien von Michael Hartges, Klaus-Dieter Gilgenbach und Manfred Wassermann. Die 3:5-Niederlage war auch von Mannschaftsführer Heinz Strater nicht zu verhindern, der nach 50 Zügen eine Fehlkombination seines Gegenspielers zum einzigen Partiegewinn nutzte.