Kreisligist unterliegt mit 1:4 gegen Viersen-Reserve : VfB Korschenbroich bleibt nach Pleite Schlusslicht

Andre Dammer ist Coach des VfB Korschenbroich. Foto: Fupa

Fußball-Kreisliga Der VfB Korschenbroich hält weiterhin die rote Laterne in der Kreisliga A. Nach der 1:4-Pleite gegen den 1. FC Viersen II bleibt die Elf von Andre Dammer bei 13 Punkten auf dem letzten Tabellenrang stehen.

Bis zum Aufeinandertreffen am Samstag hatte die Reserve des FC Viersens mit 26 Punkten im Vergleich zum VfB Korschenbroich die doppelte Anzahl an Zählern in der Kreisliga A geholt: Der VfB zierte schon vor diesem Spieltag mit 13 Zählern das Tabellenende. Demnach waren vor Anpfiff die Karten klar verteilt. Aber Korschenbroich sollte nicht zu unterschätzen zu sein, spielten sie doch ein ähnliches System wie die Viersener, nur eben nicht so erfolgreich.

Die erste kleinere Chance bot sich bereits in der dritten Minute, als Viersens Daniel Martin de Leon nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte bis in den VfB-Strafraum vorstieß, dort aber noch vom Ball getrennt werden konnte. Korschenbroich war nicht untätig, kam in der zwölften Minute zu einer Chance, doch Justus Zandonella stand bei der Ballabgabe im Abseits. Glück hatte das Schlusslicht dann in der 27. Minute: Zunächst traf Viersen den Pfosten, den Abpraller wehrte VfB-Schlussmann Tim Noever ab und der Nachschuss wurde wegen einer Abseitsstellung annulliert. Maßgeblichen Anteil an der Viersener Führung hatte dann Noever, der einen Viersener Steilpass im Herauslaufen verfehlte. De Leon hatte dann keine Mühe hatte, den Ball im leeren Tor unterzubringen (35.). Mit Ablauf der regulären Spielzeit der ersten Hälfte markierte Lukas Janz, dessen Schuss noch abgefälscht wurde und sich über Joel Ribeiro hinweg ins Tor senkte, den 1:1-Ausgleich. In der zweiten Minute der Nachspielzeit stand de Leon völlig blank und markiert noch vor dem Wechsel die neuerliche Viersener Führung.

Die erste Chance in Hälfte zwei gebührte dem VfB in Person von Dejan Stojanovski, dessen Schuss aber noch geblockt werden konnte (51.). Dafür traf zwei Minuten später auf der Gegenseite Ivan Jajetic zum 3:1, nachdem Korschenbroich verhängnisvoll vor dem eigenen Strafraum den Ball verloren hatte. Eine Rudelbildung gab es in der 57. Minute, in deren Folge Korschenbroichs Neuzugang Dennis Lammertz die Rote Karte sah. Übersehen hatte der Schiedsrichter in dieser Situation, dass sich auch Viersens Jordan Asemov eine Tätlichkeit leistete. Die Überzahl nutzte Viersen mit dem zweiten Treffer von Jajetic zum 4:1-Endstand (65.).