Fußball-Bezirksliga : Wesendonk sichert Viktoria Goch spät einen Punkt

Goch Der Winter-Neuzugang verwandelt beim 1:1 beim SV Schwafheim in der Nachspielzeit einen Elfmeter für den Titelanwärter, der jetzt fünf Zähler hinter Spitzenreiter SF Broekhuysen zurückliegt.

Michel Wesendonk hat die Nerven behalten und Viktoria Goch in der Fußball-Bezirksliga kurz vor Schluss davor bewahrt, mit einer Niederlage in die Rückrunde zu starten. Der Winter-Neuzugang, der schon in der Vorbereitung in Testspielen in schöner Regelmäßigkeit für seinen neuen Klub getroffen hatte, verwandelte am Sonntag beim 1:1 (0:1) beim abstiegsgefährdeten SV Schwafheim in der Nachspielzeit einen Handelfmeter für den Titelanwärter. Ein Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft war das Remis aber zweifelsohne, weil Spitzenreiter SF Broekhuysen siegte und nun schon fünf Zähler vor den Gochern liegt, die auf den vierten Tabellenrang zurückgefallen sind. „Aber wir sind noch lange nicht aus dem Rennen und müssen jetzt die Ruhe bewahren“, sagte Viktoria-Coach Daniel Beine.