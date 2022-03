Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SC Auwel-Holt bangt nach 0:3 um die Aufstiegsrunde

Kreis Kleve Tabellenführer GW Vernum siegt in Überzahl an der Holter Maasstraße. Fabian Heghmans (Gelb-Rot) und Chris Beterams (Rot) fliegen vom Platz.

Der Sportclub Auwel-Holt muss weiterhin um den fünften Platz in der Qualifikationsgruppe 2 der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern bangen. Falls das Duell der Verfolger SV Veert und Sportfreunde Broekhuysen II, das wegen Corona-Fällen auf beiden Seiten abgesagt wurde, nicht mit einer Punkteteilung endet, müssen die Blau-Weißen am kommenden Sonntag in Broekhuysen mindestens einen Punkt holen, um in der Aufstiegsrunde dabei zu sein.

Der Grund: Die Mannschaft hatte am Sonntag gegen Tabellenführer Grün-Weiß Vernum mit 0:3 (0:2) das Nachsehen. Johannes Terhorst brachte den Aufstiegsaspiranten nach 22 Minuten in Führung. In der 68. Minute erzielte er das 2:0. Die Gastgeber agierten eine knappe halbe Stunden in doppelter Unterzahl – Fabian Heghmans sah wegen einer Unsportlichkeit Gelb-Rot (53.), Chris Beterams wegen einer Notbremse Rot (66.). Vernums Luis Scheffer machte kurz vor Schluss den Deckel drauf. „In der ersten Halbzeit war Vernum deutlich besser. Mit neun Mann haben wir besser gespielt als mit elf“, sagte SC-Trainer Carsten Schaap. Simon Eckl, der Sascha Heigl an der Vernumer Seitenlinie vertrat, sagte: „Das war heute ein klassischer Arbeitssieg. Wir haben schlecht gespielt und trotzdem gewonnen.“