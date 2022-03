Samed Yesil trifft vierfach : Ex-Liverpooler schießt den 1. FC Mönchengladbach ab

Bei der 0:7-Heimklatsche des 1. FC Mönchengladbach gegen Teutonia St. Tönis steuerte der ehemalige Liverpool-Profi Samed Yesil (l.) vier Tore bei. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Gegen St. Tönis kassieren die Westender die nächste Packung in der Oberliga Niederrhein. Samed Yesil, der 2012 für 1,3 Millionen Euro zum FC Liverpool ging, steuert beim 0:7 aus Gladbacher Sicht vier Treffer bei.

Von Heiko Van der Velden

Der 1. FC Mönchengladbach muss in der Oberliga-Niederrhein die nächste Heimschlappe hinnehmen. Mit 0:7 (0:3) unterlagen die Westender gegen Teutonia St. Tönis am Ende deutlich. Dabei bestand durchaus Hoffnung, dass die Mannschaft nach einer guten moralischen Leistung beim FC Kray endlich wieder punktet. Doch bereits früh wurde diesen Hoffnungen ein Dämpfer verpasst.

Ex-Liverpool-Profi Samed Yesil (11.) traf nach einer Einzelleistung bereits früh zum 1:0 der Gäste. Eine gute Viertelstunde später fiel bereits das 2:0 für die Teutonen. Nach einer Ecke landete der Ball zunächst wieder bei Yesil, der allerdings an Solomon Martins im FC-Gehäuse scheiterte. Den Abpraller machte sich dann aber der aufgerückte Niklas Withofs (26.) zunutze und baute die Führung für seine Mannschaft aus. Im weiteren Verlauf schien es am Samstagabend das Spiel von Yesil zu werden. Als der ehemalige Mönchengladbacher Spieler Leonard Bajraktari einen Konter nur mit einem Pfostenschuss abschließen konnte, bedankte sich Yesil (36.) für den Abpraller mit dem Tor zum 3:0. Mit hängenden Köpfen ging es für die Hausherren nach den ersten 45 Minuten in die Halbzeitpause.

Doch zurück auf dem Platz schien noch etwas möglich zu sein: Als Ryo Iwata einen Ball von der rechten Strafraumseite flach an den zweiten Pfosten spielte, schob Niclas Hoppe (48.) den Ball sicher über die Linie. Doch der Unparteiische Stefan van Wickeren erkannte diesen Treffer nicht an und entschied stattdessen auf Abseits. Nur wenig später landete ein Ball von der rechten Seite erneut bei Goalgetter Yesil (50.), der mit dem 4:0 alle Hoffnungen auf einen Punktgewinn für die Mönchengladbacher zunichtemachte. Doch es kam noch dicker aus Sicht der Hausherren. Die Teutonen legten in der Schlussphase binnen einer Viertelstunde drei weitere Treffer nach. Brian Dollen (70.), Yesil (77.) und Bajraktari (83.) schraubten das Ergebnis für ihre Mannschaft auf 7:0 hoch und verpassten dem 1. FC Mönchengladbach eine empfindliche Niederlage im Abstiegskampf.