Paul Fröhling schnürt Doppelpack nach drei Minuten : Jungspund führt Süchteln zum Derbysieg über Viersen

Doppeltorschütze nach drei Minuten: Der 18-jährige Paul Fröhling (r.) avancierte im Derby gegen den 1. FC Viersen zum Süchtelner Matchwinner. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga Der erst 18-jährige Paul Fröhling bringt den ASV Süchteln nach drei Minuten mit 2:0 in Führung und leitet so den Erfolg über den 1. FC Viersen ein. Für den Landesligisten ist es die Revanche für gleich zwei verlorene Derbys in dieser Saison.

Die Revanche ist geglückt. Der ASV Süchteln hat das Kalenderjahr 2022 mit einem Sieg in der Landesliga eingeleitet und das Derby gegen den 1. FC Viersen mit 2:0 (2:0) gewonnen. Beide Tore fielen gleich zu Beginn des Spiels, als die Mannschaften gerade erst auf den Platz gekommen waren und die zahlreichen Zuschauer ihre Plätze eingenommen hatten. Zum Matchwinner avancierte Süchtelns Youngstar Paul Fröhling, der noch für die A-Jugend des ASV spielberechtigt ist und beide Tore erzielte.

Es waren noch nicht einmal zwei volle Minuten gespielt, da musste Viersens Elvedin Kaltak bereits das erste Mal hinter sich greifen. Nach einer schönen Kombination zwischen Kapitän Kai Schürmann und Tobias Busch, landete der Ball von Busch gespielt im Strafraum der Viersener. Dort einmal aufgetippt nahm Fröhling den Ball Volley und hämmerte das Spielgerät unhaltbar über Kaltak in die Maschen (2.). Wenige Sekunden später war es erneut Fröhling, der nach Zuspiel von Busch auf 2:0 erhöhen konnte (3.)

Info 160 Zuschauer sehen frühen Doppelschlag Tore: 1:0 Fröhling (2.), 2:0 Fröhling (3.) ASV Süchteln: Lonny – Bock, Verlinden, Akarca, Leske – Schürmann (71. Kawamura), Weis (86. Recker), Wiegers (75. Forestal), Fröhling – Busch (84. Robertz), Zaum 1. FC Viersen: Kaltak – Aoudou (57. Dost), Dos Santos Haesler, Pohlig – Tsopanides (46. Heylen), Enes, Ünlü, Zeriner – Thobrock, Klicic, Bügler Zuschauer: 160

Ein Freistoß kurz vor dem Strafraum sorgte dann aber auch für Gefahr bei den Hausherren. Ausgeführt von Niklas Thobrock (24.) landete der Ball allerdings lediglich an der Torlatte. In der Folge hatten Harun Ünlü für Viersen und auch Janpeter Zaum für Süchteln weitere gute Tormöglichkeiten. Im zweiten Durchgang sahen die 160 Zuschauer weitestgehend ein ähnliches Bild. Die Viersener konnte gegen eine starke Süchtelner Mannschaftsleistung nicht genug ausrichten, um das Spiel noch zu ihren Gunsten drehen zu können. In der Schlussminute zeichnete sich dann immerhin Viersens Torwart Kaltak aus, als er eine weitere gute Möglichkeit des ASV vereiteln konnte und auch den Nachschuss parierte.

Pünktlich nach Abpfiff dröhnte aus den Süchtelner-Musikboxen dann das Lied „Heute ist ein schöner Tag“ und auch die Spieler des ASV stimmten im Kreis Sprechchöre mit „Derbysieger“ an. Ein starker Auftakt für die Süchtelner in die Rückrunde, nachdem man in dieser Saison bereits zwei Pflichtspiele gegen den 1. FC verloren hatte: mit 1:2 im Hinspiel der Landesliga und mit 2:3 im Kreispokal. Für ASV-Trainer Frank Mitschkowski ging dieser Sieg so auch in Ordnung: „Wir standen sehr kompakt und wollten im Umschaltspiel schnell nach vorne kommen und Chancen kreieren. Das haben wir am Anfang sehr gut gemacht. Leider haben wir es dann aber versäumt nachzulegen. Mir war klar, wenn Viersen noch ein Tor macht, kann es schwer werden. Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg. Der Start war wichtig. Es ist natürlich auch schön, dass wir zu Null gespielt haben“, so Mitschkowski.

Viersens Coach Kemal Kuc war hingegen enttäuscht vom Auftreten seiner Mannschaft: „Wir waren heute von der ersten Minute an überhaupt nicht auf dem Platz. Uns fehlten viele gute Spieler, aber das ist keine Antwort für solch ein Spiel. Ich hatte das Gefühl, dass das von unserer Seite eher ein Freundschaftsspiel war. Wir haben keine Zweikämpfe gewonnen. Süchteln hat gekämpft und verdient gewonnen“, so Kemal Kuc.