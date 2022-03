Landesligist vor dem Rückrundenauftakt : VSF Amern will den Schwung der Vorbereitung mitnehmen

Fussball-Landesliga Die VSF Amern hat eine super Wintervorbereitung mit fünf Testspielsiegen hingelegt. Mit diesem positiven Gefühl soll nun auch der Start gegen die SGE Bedburg-Hau am Sonntag gelingen.

Für die VSF Amern geht es am Sonntag bei der SGE Bedburg-Hau in der Landesliga Gruppe 2 wieder um Punkte. Die Vorbereitung der Schwalmtaler konnte sich sehen lassen: Aus fünf Testspielen holte die Elf von Trainer Willi Kehrberg fünf Siege und gewann sogar bei Oberligist TuRu Düsseldorf. „Ich bin froh, dass es endlich wieder losgeht“, freut sich auch Kehrberg auf das Duell beim Tabellensiebten. Das Hinspiel dürfte ihm noch gut in Erinnerung sein. Nach 36 Minuten lag man nämlich im heimischen Rösler-Stadion bereits mit 0:3 hinten, ehe sich die Amerner am Ende einen verdienten Punktgewinn beim 3:3-Unentschieden erkämpften.