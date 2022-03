Jugend-Handball : TSV-Nachwuchs trifft in K.o.-Runde auf Gummersbach

Sören Steinhaus, Lennart Leitz und Aron Seesing (v.l.) spielen fürs U20-Nationalteam. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Durch ein Unentschieden am letzten Spieltag beendeten die Dormagener die Bundesliga-Hauptrunde nur auf Platz fünf. Wegen zweier U20-Länderspiele kommt unter den letzten 16 zu Terminproblemen.

Von David Beineke

Weil die A-Jugend-Handballer des TSV Bayer Dormagen am letzten Spieltag der Bundesliga-Hauptrunde im „Endspiel“ um Platz drei nicht über ein 30:30 (12:15) bei der SG Pforzheim/Eutingen hinauskamen, belegten sie in der Endabrechnung nur Platz fünf. Damit treffen sie in der K.o.-Runde der letzten 16 Teams auf einen vermeintlich stärkeren Gegner, die Auslosung bescherte ihnen den VfL Gummersbach, der in seiner Hauptrundengruppe Rang zwei belegte.

Wann die Partien gegen Gummersbach steigen, steht allerdings noch nicht fest. Laut Rahmenterminplan waren die beiden Spiele für den 20. und 27. März angesetzt, doch kürzlich flatterte den drei U20-Nationalspielern des TSV eine Einladung von Nationaltrainer Martin Heuberger ins Haus. Aron Seesing gehört zwar schon zum Zweitliga-Kader, doch auch Sören Steinhaus als wichtiger Bestandteile der A-Jugend wurde für den Vorbereitungslehrgang und die beiden Länderspiele gegen Ungarn am 19. und 20. März in Siofek eingeladen. Zudem muss sich Lennart Leitz im Reservekader für mögliche Einsätze bereithalten. Es besteht also eine Terminkollision mit der Bundesliga. „Da ist dem DHB ein Fehler unterlaufen, der für Unmut gesorgt hat“, sagt Dormagens A-Jugend-Coach David Röhrig.

Gerne hätte er die Partie in Pforzheim gewonnen, um die Hauptrunde als Dritter zu beenden, doch die großen Personalsorgen erschwerten das. Ein paar Schwächen in der Defensive und Probleme mit dem Ballfluss ließen den TSV schwer ins Spiel kommen. So lagen die Gäste zur Pause mit drei Toren zurück. Nach dem Wiederanpfiff sorgten zwei technische Fehler und zwei ausgelassene Chancen sogar für eine 20:15-Führung der SG (38.). Doch dann kamen die Gäste immer besser ins Spiel, glichen aus und sorgten so für eine extrem spannende Schlussphase. Als Finley Werschkull das 29:28 und Sören Steinhaus das 30:29 erzielten, war sogar der Sieg für den TSV zum Greifen nah, doch obwohl nur noch sechs Sekunden auf der Uhr waren, gelang Nico Schöttle nach einer Auszeit doch noch der Ausgleich für die Pforzheimer.