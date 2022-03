Siege auf beiden Seiten : Stimmungsvolle Handball-Derbys in Erkelenz

Der Erkelenzer Felix Thomas übersteigt die Rurtaler Abwehr und verkürzt mit diesem Wurf auf 6:16. Foto: Nipko

Handball-Bezirksliga Am Samstag trafen sowohl die Damen als auch die Herren des TV Erkelenz auf den ASV Rurtal-Hückelhoven. Beide Bezirksliga-Partien boten den Zuschauern spannende Derby-Atmosphäre – und am Ende durften beide Seiten jubeln.

In Erkelenz stand am Samstag ein Doppelderby auf dem Programm. Gleich zweimal hintereinander gab es das Duell zwischen dem TV Erkelenz und dem ASV Rurtal-Hückelhoven – einmal bei den Herren, einmal bei den Damen. Los ging es mit dem Bezirksliga-Spiel der Damen, bei dem die Mannschaft aus Rurtal-Hückelhoven als Tabellendritter leicht favorisiert in die Partie gegen den Siebten ging. Der Auftakt lief für die Gäste dementsprechend nach Maß: Nach zwölf Minuten stand eine Fünf-Tore-Führung für das Team von Trainer Alexander Falatik. Erkelenz gelang es aber, das Spiel offen zu halten, sodass es mit einem 10:10 in die Halbzeit ging. „Wir haben uns in der Deckung immer besser eingestellt auf den Gegner. Das Unentschieden war leistungsgerecht“, sagte Erkelenz-Trainer Frank Höffges.

In der zweiten Halbzeit ging es genauso eng weiter. Die Mannschaft des ASV konnte sich zwischenzeitlich zwar mit vier Toren absetzen, in den letzten zehn Minuten des Spiels sorgte die starke Defensive des TVE aber dafür, dass nur noch ein Gegentor zugelassen wurde – so drehte der TV Erkelenz, bei dem sich alle Feldspielerinnen in die Torschützenliste eintragen konnten, das Spiel am Ende doch noch zum 20:17. „Beide Mannschaften hatten ihre guten Phasen. Wir haben eine schöne, kämpferische Leistung gebracht und dann auch verdient gewonnen“, erklärte Höffges. Die Unterstützung von den Rängen war in Erkelenz dabei auch derbyreif: „Es waren einige Zuschauern vor Ort, die eine gute Stimmung in der Halle erzeugt haben – das hat bei so einem Derby schon Spaß gemacht“, freute sich Höffges.

Auch beim Bezirksliga-Derby der Männer waren die Gäste aus Rurtal favorisiert. Und der Favorit ließ von Beginn an nichts anbrennen. Mit einem 8:0-Lauf startete der ASV ins Spiel und sorgte so schnell für klare Verhältnisse. Auf diesen überragenden Start der Mannschaft von Damijan Migdal hatte der TV Erkelenz bis zum Pausenpfiff zunächst keine Antwort mehr – 5:16 war der Halbzeitstand. „Nach dieser ersten Halbzeit war dann klar, dass wir die zwei Punkte holen. So konnten wir in der zweiten Halbzeit etwas durchwechseln“, sagte ASV-Trainer Migdal.