Bogenschützin aus Waldniel : Annika Rennett holt bei Deutscher Meisterschaft Platz vier

Holte bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften in Berlin Platz vier: Annika Rennett. Foto: Wolfgang Rennett

Bogenschiessen Bei der Deutschen Meisterschaft in der Halle feierte die Bogenschützin Annika Rennett in Berlin den vierten Platz. Das Treppchen verpasste die Waldnielerin hauchdünn, war mir ihrer Leistung aber dennoch zufrieden.

Bei der Deutschen Meisterschaft der Bogenschützen in der Halle in Berlin hat die Waldnielerin Annika Rennett (Krefelder SSK) den vierten Platz bei den Juniorinnen mit Recurvebogen erreicht. Aus 18 Metern Entfernung wurde in zwei Durchgängen mit je 30 Pfeilen geschossen. „Mit etwas mehr Glück wäre Bronze möglich gewesen“, meint Rennett.