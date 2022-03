Aus dem Polizeibericht : Am Wiedenhof in Hilden brennen drei Autos

Hilden Einen größeren Fahrzeugbrand hat es in der Nacht zum Donnerstag gegeben. Ein Smart ForTwo brannte völlig aus; zwei weitere Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Gegen 2.40 Uhr alarmierten Anwohner der Straße Am Wiedenhof Polizei und Feuerwehr, dass ein am Fahrbahnrand in Höhe Haus Nummer 4 geparkter Smart in Flammen stehe. Trotz des schnellen Eintreffens konnte die Feuerwehr jedoch nicht verhindern, dass der Smart völlig abbrannte und durch das Feuer zudem auch zwei unmittelbar davor und dahinter geparkte Fahrzeuge – ein Seat Ibiza sowie ein VW Transporter – ganz erheblich an der Front beziehungsweise am Heck beschädigt wurden. Der Sachschaden dürfte deutlich im fünftstelligen Bereich liegen, schätzt die Polizei. Nach Abschluss der Löscharbeiten nahm die Polizei ihre Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache auf. Dabei hätten sich jedoch noch keine Hinweise auf eine Brandursache ergeben. Weder Brandstiftung noch technischer Defekt könnten als Ursache ausgeschlossen werden kann. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen, die in der Nacht vielleicht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise unter Telefon 02103 898-6410.