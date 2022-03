Handball : TB Wülfrath hat die HSG Rodgau im Griff

In den nächsten Wochen haben die Drittliga-Handballerinnen keine Verschnaufpause, denn nach der Partie beim Spitzenreiter Mainz-Bretzenheim kommen die Partien gegen die Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

TB Wülfrath – HSG Rodgau Nieder-Roden (Frauen) 29:24 (12:8). Die TBW-Handballerinnen wiederholten in eigener Halle den Hinspielsieg über den Tabellenneunten und verschafften sich damit zumindest ein kleines Polster zur Abstiegszone der Staffel D. Allerdings bleibt der Kampf um den Verbleib in der Dritten Liga spannend. Zwar kletterten die Wülfratherinnen auf den fünften Platz, doch trennen sie nur vier Punkte vom 1. FC Köln, der bislang ein Spiel weniger absolviert hat und auf Rang sieben das untere Tableau der Liga anführt. Von Entspannung kann also vorerst nicht die Rede sein, zumal Michael Cisik feststellte: „Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert, sondern in dieser Saison schon mal besser gespielt.“ Zumindest mit der ersten Halbzeit war der TBW-Trainer zufrieden, sah dann nach der Pause aber den „fast schon obligatorischen Einbruch“.