Fußball : TSV Einigkeit Dornap und RW Wülfrath trennen sich unentschieden

TSV Dornap und Rot-Weiß Wülfrath verlieren in der Kreisliga A wichtigen Boden. FC Mettmann 08 holt beim Torfestival wenigstens einen Punkt

TSV Einigkeit Dornap – SV Rot-Weiß Wülfrath 1:1 (0:0). Im Spitzenspiel der Kreisliga A Wuppertal trennten sich die beiden Lokalrivalen leistungsgerecht mit einem Remis. Ein Ergebnis, dass letztlich weder dem Tabellenzweiten Rot-Weiß noch dem Dritten Dornap wirklich weiterhilft. „Lachender Dritter ist für mich Spitzenreiter SC Velbert II“, brachte es Karl-Heinz Schultz auf den Punkt. „Wir konnten leider nicht an die guten Leistungen in den Testspielen anknüpfen“, ergänzte der TSV-Vorsitzende.

TVD Velbert II – FC Mettmann 08 4:4 (2:2). In einer packenden Kreisliga-Begegnung holten die Mettmanner bei der Zweiten des Velberter Oberligsten einen Punkt. Dabei bewies die Mannschaft des neuen Trainers Benjamin Waldt Moral und holte viermal einen Rückstand auf. „Sicherlich freut man sich nach dem Spielverlauf über einen Punkt. Insgesamt bin ich aber nicht zufrieden, da wir die Begegnung klar dominierten“, sagte Markus Rössing. Der FCM-Vorsitzende hofft weiterhin auf den Klassenerhalt und setzt darauf, dass vier der noch fünf zu absolvierenden Partien Heimspiele sind und sein Team auswärts bei der Dornaper Reserve antritt. Er kündigte zudem an, dass Benny Waldt nur interimsmäßig bis zum Saisonende tätig ist: „Dann verpflichten wir einen neuen Trainer, der hoffentlich ein Kreisliga-A-Team übernimmt.“ Eine Rückkehr des in der Winterpause freigestellten Maik Franke schloss er aus.