Aus dem Polizeibericht : Fahrrad-Streife entdeckt in Hilden gefälschtes Parfüm

Hilden Drei Polizisten verfolgten mit ihren Fahrrädern einen stark beladenen Kleinlaster auf der Hochdahler Straße. Sie nahmen zwei Männer vorläufig fest.

Einen Treffer der besonderen Art landete eine Radstreife des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann bereits am vergangenen Freitag (4. März 2022). Im Rahmen einer Verkehrskontrolle entdeckten die Beamten einen Kleinlaster mit gefälschten Parfüm in einem Verkaufswert von sechsstelliger Höhe.

Drei Beamte des Verkehrsdienstes waren gegen 15.30 Uhr mit ihren Fahrrädern auf der Hochdahler Straße in Hilden unterwegs, als ihnen auf Höhe der Straße Am Jägersteig ein stark beladener VW Crafter entgegen kam. Die Beamten wendeten und fuhren dem Kleinlaster auf den Rädern hinterher. Auf Höhe der Taubenstraße konnten sie das Fahrzeug einholen und kontrollieren. Am Steuer saß ein 55-jähriger Hildener, auf dem Beifahrersitz ein 38-jähriger Mann aus Südosteuropa. Weil der Kleinlaster offensichtlich überladen war, ordneten die Beamten eine Verwiegung an. Statt der erlaubten fünf Tonnen, brachte der Kleinlaster über acht Tonnen auf die Waage. Die Weiterfahrt wurde untersagt.