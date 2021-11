Leverkusener Mediziner zur Corona-Einfluss auf Herzerkrankungen : Was zartes Schwitzen für den Blutdruck tut

Leverkusen Wer Franz-Josef Strauß noch vor Augen hat, erinnert sich an den hochroten Kopf – Paradebeispiel für Bluthochdruck. Warum dieser gefährlich ist, was vorbeugt und warum Corona eine Rolle spielt, erläutert Mediziner Peter Schwimmbeck.

Es soll ein Gespräch über die Herzwochen werden, die gerade zu Ende gehen, und deren Schwerpunktthema in diesem Jahr, Bluthochruck. Aber Schwimmbeck macht seinem Herzen erstmal Luft. Das ist gut, denn Stress ist fürs Herz nicht gut, und Corona spielt dieser Tage in so vieles hinein, auch in medizinische Herzensangelegenheiten. „Viele Leute machen generell wenig Sport, legen Gewicht zu. Corona hat das noch verschlimmert: Erst waren die Fitnessstudios und Vereine zu, jetzt trauen sich viele nicht wieder hin.“