Leverkusener Kultur : Viele Konzerte werden abgesagt oder verlegt

Leverkusen „Wir sagen auch ab den lieben Advent“ möchte man singen angesichts der sich häufenden Absagen von Chorkonzerten aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen.

Auch der Bachchor Leverkusen stellt die Proben ein. Schweren Herzens entschied Leiter Michael Porr, die Aufführung von Bachs Weihnachtsoratorium (Teile 1,3,6) in der Küppersteger Petruskirche wegen der Infektionslage abzusagen. Fast genau zwei Jahre nach dem letzten Weihnachtsoratorium in der Remigiuskirche wollte sich der Bachchor eigentlich am 18. Dezember in der Öffentlichkeit zurückmelden.