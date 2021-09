Interview zur Wahl in Leverkusen : Lauterbach: „Die Ampel wäre ein hochmodernes Bündnis“

Interview zur Wahl in Leverkusen

Leverkusen Mit einem klaren Sieg gegen seine Mitbewerberin Serap Güler (CDU) hat Karl Lauterbach (SPD) sein Bundestagsmandat im Wahlkreis Leverkusen/Köln-Mülheim verteidigt. Wir sprechen mit ihm am Tag nach der Wahl über die erste Gratulantin, die Ampel und Perspektiven für Leverkusen.

Hat Olaf Scholz am Ende auch Ihnen den Wahlsieg geschenkt?

Lauterbach Es ist nicht gut darüber zu spekulieren, wer wem was geschenkt hat. Es ist natürlich auch über Olaf Scholz abgestimmt worden, aber mein Erststimmengergebnis ist nicht durch ihn zustande gekommen. Da haben andere Faktoren,wie etwa die Corona-Politik, eine Rolle gespielt. Die Wähler in Leverkusen wissen, dass sie sich auf mich verlassen können. Mein Erststimmenergebnis ist von Wahl zu Wahl besser geworden.

Würde ein politischer Wechsel in Berlin für Leverkusen was ändern, etwa wenn wir an den Autobahnausbau denken?