Fußball, Landesliga : Schlebusch kann mit Remis gegen Hohkeppel gut leben

Leverkusen Beim 2:2 gegen Eintracht Hohkeppel erzielen Nicolai Anas und Nedim Basic die Tore für den SV Schlebusch. Torwart Christoph Geschonneck muss vom Notarzt behandelt werden.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – Eintracht Hohkeppel 2:2 (1:1). Beste Werbung für den Amateurfußball haben die beiden Mannschaften am Sonntagnachmittag auf dem Schlebuscher Sportplatz im Bühl geboten. In einer abwechslungsreichen Partie trennten sich die Teams im Spitzenspiel verdientermaßen unentschieden. „Es hätte in beide Richtungen gehen können“, sagte SVS-Coach Stefan Müller. „Wir hatten gute Gelegenheiten auf den Siegtreffer, können aber auch von Glück sprechen, dass wir Mitte der zweiten Halbzeit nicht schon mit 1:3 in Rückstand geraten sind.“ Mit der Punkteteilung konnte der Coach insgesamt aber „gut leben“.