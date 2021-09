Fußball, DFB-Pokal der Frauen : Bayers Frauen ziehen souverän ins Achtelfinale ein

Bayers Torfrau Anna Klink (l.) leistete sich gegen RB Leipzig einen Patzer, zog mir ihrem Team aber trotzdem in die nächste Pokalrunde ein. Foto: imago images/foto2press/Manfred Heyne via www.imago-images.de

Leverkusen Bayer Leverkusens Frauenfußball-Team steht im DFB-Pokal in der Runde der letzten 16 Mannschaften. Das Team von Trainer Achim Feifel setzte sich mit 3:1 bei Zweitligist RB Leipzig durch.

Wenn Ex-Nationalspielerin Julia Simic am 3. Oktober die Achtelfinal-Paarungen im DFB-Pokal der Frauen zieht, sind auch Bayers Bundesliga-Fußballerinnen in der Lostrommel. Das Team von Trainer Achim Feifel löste die Pflichtaufgabe beim ambitionierten Zweitligisten RB Leipzig seriös und qualifizierte sich mit einem verdienten 3:1 (1:1)-Erfolg für die Runde der letzten 16.

Es wäre zu dem Zeitpunkt bereits ein deutlicherer Vorsprung möglich gewesen. Doch Milena Nikolic scheiterte etwa mit einem Kopfball an der Latte und kurz darauf mit einem Schuss an der RB-Keeperin. Weil auf der anderen Seite Anna Klink in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs den Ball in die Füße einer Gegenspielerin spielte und machtlos ansehen musste, wie Vanessa Fudalla zum etwas schmeichelhaften 1:1 einschob, ging es schließlich gar mit ausgeglichenem Spielstand in die Pause.