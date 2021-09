Fußball, Bezirksliga : Bezirksligist FCL feiert den dritten Sieg in Serie

Bezirksligist FCL feiert den dritten Sieg in Serie

Leverkusen Herwin Mambasa erzielt beim 1:0-Erfolg beim FV Wiehl das Tor des Tages. Danach verpasst die Mannschaft von Trainer Chrisovalantis Tsaprantzis trotz einiger guter Gelegenheiten die Vorentscheidung und muss bis zum Schlusspfiff bangen.

Fußball-Bezirksliga: FV Wiehl II – FC Leverkusen 0:1 (0:1). Der FCL hat sich durch den dritten Erfolg in Serie auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben. Das Tor des Tages bei der Wiehler Reserve fiel bereits nach einer Viertelstunde. Herwin Mambasa stand im Anschluss an eine Ecke genau richtig und versenkte den Ball unhaltbar im Kasten der Oberbergischen. In der Folge hatten die Gäste reihenweise beste Gelegenheiten, den Vorsprung auszubauen: Liridon Hoxhaj, Vincenzo Bosa, Narciel Mbuku und Saif Ayadi verpassten jedoch die Vorentscheidung.