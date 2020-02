Brückenbau : A1-Brücke am Karnevalswochenende gesperrt

Die A 1 Brücke bei Leverkusen. Foto: Uwe Miserius/Uwe Miserius (Archiv)

Leverkusen (bu) Die A1 wird am Karnevalswochenende an der Anschlussstelle Köln-Niehl wegen eines Brückenabbruchs voll gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, gibt es auf der Brücke kein Durchkommen. Konkret bedeutet das: Die A1 ist dann ab dem Autobahnkreuz Köln-Nord in Fahrtrichtung Dortmund bis zur Rheinbrücke Leverkusen komplett gesperrt. Die Autobahn ist erst ab dem Autobahnkreuz Leverkusen-West wieder befahrbar. In Fahrtrichtung Koblenz kann die A1 bis zur Anschlussstelle Köln-Niehl befahren werden – dort müssten Autofahrer die A1 verlassen, meldet der Baubetrieb Straßen NRW. Bereits im Autobahnkreuz Leverkusen wird die Verbindung von der A3 aus Oberhausen kommend auf die A1 in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. Gleiches gilt für die Verbindung von der A3 aus Frankfurt kommend auf die A1 in Fahrtrichtung Koblenz.

In Köln-Niehl kann nur von der Industriestraße aus Chorweiler kommend auf die A1 in Fahrtrichtung Koblenz aufgefahren werden. Aus Richtung Niehler Ei kommend sind die Auffahrten auf die A1 in beide Richtungen gesperrt.

Der Verkehr wird großräumig über den Kölner Ring über die A3 und die A4 umgeleitet. Weiterhin werden lokale Umleitungen eingerichtet. „Es gibt im Rahmen der Vollsperrung keine Einschränkungen für Radfahrer und Fußgänger auf der Leverkusener Rheinbrücke“, heißt es weiter.

Im Anschluss an das Karnevalswochenende kommt es ab Rosenmontag für voraussichtlich zwei Wochen zu Sperrungen in der Anschlussstelle Köln-Niehl. Dann ist die Auffahrt von der Industriestraße aus Chorweiler kommend auf die A1 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt und von der A1 aus Koblenz kommend ist keine direkte Abfahrt in Richtung Chorweiler möglich. Für beide Verkehrsbeziehungen ist eine Umleitung über das Niehler Ei mit Rotem Punkt ausgeschildert.