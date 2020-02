U20-Titel in Neubrandenburg : Torbohm und Zenker überflügeln die Konkurrenz

U20-Titel in Neubrandenburg

Leverkusen Bei den Deutschen U20-Meisterschaften glänzen vor allem zwei Stabhochspringer des TSV Bayer 04. Die Bronzemedaille im Hammerwurf geht an den Leverkusener Dawid Morgalla.

(dora) Die Stabhochspringer Finn Jakob Torbohm und Luke Zenker vom TSV Bayer 04 haben sich sprichwörtlich nach oben katapultiert. Am Wochenende lagen sie bei den Deutschen U20-Hallenmeisterschaften in Neubrandenburg vorn – mit persönlichen Bestleistungen. Es war einer der Top-Wettbewerbe im Jahn-Sportforum. Vier Springer schafften es über 5,00 Meter und drei über 5,05 Meter, davon zwei aus Leverkusen. Beiden war eine Medaille bereits sicher, doch damit wollte sich Torbohm nicht zufrieden geben.

Was beim Publikum für Staunen sorgte: Auch der deutsche U20-Vize-Meister kommt aus der Gruppe von Caspari – und ist noch in der U18 startberechtigt. Luke Zenker behielt bis 4,80 Meter eine „weiße Weste“. Bei 4,90 und 5,00 Metern blieb die Latte im dritten Versuch liegen. Anschließend nahm der Deutsche U16-Meister von 2018 auch die 5,05 Meter und sicherte sich so die Silbermedaille.