Bürgermonitor : Müll an der Ölbergstraße ist endlich beseitigt

Müll an der Ölbergstraße ist endlich beseitigt

Leverkusen (ssa) Die Bewohner eines Hauses an der Ölbergstraße schauen wieder gerne in ihren Vorgarten. Die Wiese vor ihrem Haus, die zuletzt über mehrere Wochen mit Sperrmüll belagert war, ist sauber und aufgeräumt.

In einem ersten Schwung wurden die großen Möbelstücke abgeholt, kurz danach die restlichen Kleinteile und der Unrat beseitigt.

Rückblick: Nach dem Auszug eines Mieters in dem Mehrfamilienhaus Mitte Januar hat sich über drei Wochen allerhand Sperrmüll und Unrat angesammelt. Was den Anwohnern aber noch bitterer aufstieß, war die Tatsache, dass sich niemand für die Beseitigung zuständig fühlte. So zumindest der Vorwurf.